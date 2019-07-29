اجتماع للجنة الفرعية المكلفة درس اقتراح القانون الرامي إلى تنظيم زراعة القنب

تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن ​اللجان النيابية المشتركة​ والمكلفة درس اقتراح القانون الرامي إلى تنظيم زراعة القنب للاستخدام الطبي والصناعي ودرس مواد الاقتراح بعد انقطاعه عن الاجتماعات هذه الفترة بسبب انشغالها بحضور ​لجنة المال والموازنة​ على ان تتابع ​النقاش​ الاربعاء المقبل.

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