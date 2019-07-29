الكتيبة الهندية نظمت حفل اختتام دورة جوزيف حنا الرياضية في بلدة كوكبا

نظمت ​الكتيبة الهندية​ بالتنسيق والتعاون معبلدية ​كوكبا​ حفل اختتام دورة جوزيف حنا الرياضية حيث تبارت 6 فرق من منطقة ​حاصبيا​ و​مرجعيون​ واختتمت بمباراة ودية بين فريق الكتيبة الهندية والفريق الرابح من الفرق الستة المشاركة في ​الدورة​.

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