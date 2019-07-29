النشرة: قوة اسرائيلية تفقدت الطريق العسكري المحاذي للجدار العازل

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "قوة اسرائيلية تفقدت الطريق العسكري المحاذي للجدار العازل ما بين تلال ​العديسة​ و​مستعمرة المطلة​ مرورا ب​بوابة فاطمة​ وكان عناصر الدورية يتوقفون لتفقد اجهزة المراقبة المثبتة على الاعمدة الحديدية في الجزء العلوي من هذا الجدار قابله في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة للجيش اللبناني وقوات "اليونفيل" لمراقبة الوضع".

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