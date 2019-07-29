فضل الله غادر إلى السّعودية لأداء مناسك الحجّ

غادرت بعثة مؤسَّسة العلامة المرجع السيِّد ​محمد حسين فضل الله​ ، برئاسة العلامة السيِّد ​علي فضل الله​، إلى ​الديار​ المقدَّسة في السعوديَّة، لأداء فريضة الحج. ومن المقرَّر أن يلتقي سماحته عدداً من الوفود والشخصيَّات وحملات الحجّ الآتية من الدول العربيَّة والإسلاميَّة ودول الاغتراب كما سيلتقي رؤساء بعثات بعض المراجع.

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