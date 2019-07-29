علي ياسين: الممارسات السياسية القائمة تزيد من ازمة الوطن

حذر رئيس "لقاء ​علماء صور​ ومنطقتها" العلامة ​الشيخ علي ياسين​ العاملي من الخطابات والسلوكيات الطائفية لبعض السياسيين في ​لبنان​ والتي باستمرارها تضع لبنان على فوهة ​بركان​. ورأى ياسين"ان الممارسات السياسية القائمة تزيد من ازمة الوطن والمواطنين فيما يتلهى المسؤولون بمصالحهم الشخصية الصرفة وقد برز ذلك في بعض مواد ​الموازنة​ من اعفاءات طالت الميسورين وضرائب طالت المساكين. واعتبر "ان مواقف المسؤولين تغذي حالة الانقسام الطائفي وهذا لا يجعل للناس خيارا سوى المواجهة".

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