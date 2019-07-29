النشرة: 5 اعضاء من مجلس بلدية كفرتبنيت قدموا إستقالتهم

أفاد مراسل "الخليج 365" في النبطية أن 5 اعضاء من مجلس بلدية كفرتبنيت تقدموا باستقالاتهم الى محافظ النبطية القاضي محمود المولى والمستقيلون هم : حسين أحمد فقيه، فايز محمود صالح، حسن علي زيتون، حسن دغمان، وحسن سرحان.
وكان نائب رئيس البلدية محمد فقيه تقدم باستقالته عام 2017 الى محافظ النبطية.
ويبلغ عدد اعضاء بلدية كفرتبنيت 15 عضوا ويترأسها فؤاد ياسين
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