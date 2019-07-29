النشرة: 5 اعضاء من مجلس بلدية كفرتبنيت قدموا إستقالتهم

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ أن 5 اعضاء من مجلس بلدية ​كفرتبنيت​ تقدموا باستقالاتهم الى ​محافظ​ النبطية القاضي ​محمود المولى​ والمستقيلون هم : حسين أحمد فقيه، فايز محمود صالح، ​حسن علي​ زيتون، حسن دغمان، و​حسن سرحان​.

وكان نائب رئيس ​البلدية​ محمد فقيه تقدم باستقالته عام 2017 الى محافظ النبطية.

ويبلغ عدد اعضاء بلدية كفرتبنيت 15 عضوا ويترأسها فؤاد ياسين