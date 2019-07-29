بكين تدعو حكومة هونغ كونغ إلى معاقبة المسؤولين عن أعمال العنف

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بكين: دعت الحكومة الصينية الاثنين السلطة التنفيذية في هونغ كونغ إلى معاقبة المسؤولين عن أعمال العنف و"إعادة النظام في أسرع ما يمكن"، غداة تظاهرات جديد في هذه المستعمرة البريطانية السابقة.

وخلال مؤتمر صحافي في بكين، اعتبر مسؤول في مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو، هو الجهاز الصيني المسؤول عن العلاقات بين بكين وهونغ كونغ، أن التظاهرات في الشهرين الأخيرين "قوّضت على نحو خطير" ازدهار واستقرار المدينة الواقعة في جنوب الصين.

وأعلنت المتحدثة باسم المكتب زو لوينغ "نعتقد حتى الساعة أن المهمة الأولى لهونغ كونغ معاقبة الأعمال العنيفة وغير القانونية بموجب القانون، وإعادة النظام في أسرع ما يمكن، والحفاظ على مناخ ملائم للأعمال".

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ولليوم الثاني على التوالي، حصلت مواجهات مساء الأحد بين متظاهرين وعناصر الشرطة، في أكثر المشاهد عنفاً في المدينة.

وقعت المواجهات الأحد قرب مكتب الارتباط الصيني الذي يمثل سلطات بكين في هذه المنطقة ذات الإدارة شبه الذاتية.

وفي بيان، أعلنت الشرطة صباح الاثنين أن 49 "متظاهراً متشددا" أوقفوا لارتكابهم مخالفات مختلفة الأحد، وأكدت أن "عنف" المتظاهرين كان أكثر "تزايداً".

