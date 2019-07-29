شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حقوق الإنسان بالنواب يستعرض 4 رسائل حول مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، الأهمية الكبرى لانعقاد المؤتمر السابع للشباب برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمقر العاصمة الإدارية الجديدة غدا وبعد غد، مشيراً إلي أنه يحمل عدة رسائل واعتبارات فى مقدمتها انعقاده لأول مرة بالعاصمة الادارية الجديدة الذى يعطى الفرصة امام الشباب والشعب المصرى والعالم كله على عاصمة المستقبل للدولة المصرية الحديثة.

وقال عابد، فى بيان له اصدره اليوم الأثنين، إن الرسالة الثانية تتمثل فى وجود الشباب المصرى ومن جميع المحافظات إضافة إلى لفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الدولة والأعمال وسفراء دول الاتحاد الإفريقي وممثلين لمؤسسات كبرى ومنظمات دولية لمناقشة جميع القضايا التى تهم المجتمع المصري على مدى يومين وطرح رؤيتهم المتعلقة بالمستقبل، مشيراً إلي أن الحرص الكبير والحقيقى من الرئيس السيسى للاستماع والحوار المباشر مع الشباب المصرى سيكون له تأثيره الإيجابى والكبير على مواجهة جميع المشكلات والتحديات التى تواجه الدول المصرية.

وأضاف عابد، أن الرسالة الثالثة تتمثل فى وجود منصة للحوار مع الشباب المصرى، فى حضور ومشاركة الرئيس السيسى بنفسه، وذلك الأمر تحديدا جعل جميع مؤسسات الدولة التنفيذية تلتزم التزاما كاملا بتنفيذ جميع التوصيات والقرارات الصادرة والنابعة من أفكار شباب مصر الواعد.

Advertisements

ولفت عابد، إلي الرسالة الرابعة التى تتمثل فى أن شباب مصر الواعد، ومن خلال أفكارهم واقتراحاتهم حول جميع القضايا التى تهم الدولة المصرية جعلهم شركاء فى صنع مستقبل الدولة المصرية، مؤكدا أهمية التسجيل والمشاركة فى فعاليات هذا الحدث المهم وجلسات المؤتمر الصباحية والمسائية المدرجة على جدول أعماله خاصة فى جلسة " اسأل الرئيس " التى تعد درة المؤتمر، بما تتيحه من فرص للشباب، وبدون خطوط حمراء لسؤال الرئيس، للتعبير بحرية وصدق عن آرائهم تجاه القضايا التى تشغلهم، وتغطى مختلف الموضوعات.

ووصف عابد، الاستجابة التى حققها موقع "أسأل الرئيس" فى تلقى أسئلة الشباب والتى تؤكد على الدور المحورى والرائد الذى بمقدور الشباب أن يضطلع به فى البناء والتنمية بشجاعة وثقة، وطرح مقترحات إيجابية وسليمة حول القضايا التى سيناقشونها مع الرئيس السيسى وجميع مؤسسات الدولة بانها سابقة تاريخية لم تشهدها الحياة السياسية المصرية خاصة فيما يتعلق بالاداء رفيع المستوى لمؤسسة الرئاسة وجميع القائمين بتنظيم مثل هذه المؤتمرات الشبابية التى أبهرت العالم كله.