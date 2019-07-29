كاتبة تركية: سياسة نظام أردوغان المالية تضع اقتصاد البلاد على حافة الهاوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الكاتبة التركية جلدم اتاباي شانلى، إن السياسة المالية لنظام أردوغان، تضع الاقتصاد التركى على حافة الهاوية.
وأشارت الكاتبة التركية فى مقال نشرته بصحيفة أحوال المعارضة، إلى إنه من المرجح أن يؤدى تخفيف السياسة المالية وضعف الليرة إلى إثقال كاهل الاقتصاد، وأضافت: "يستعد محافظ البنك المركزي التركي المُعين حديثاً للوفاء بمطالب الرئيس رجب طيب أردوغان تخفيض أسعار الفائدة، مما يشير إلى تطبيق سياسة مالية فضفاضة في النصف الثاني من العام الأمر الذى سيؤدى إلى تجدد مشاكل الاقتصاد."
وتابعت: "من شأن عجز الحساب الجارى المنهار علاوة على تراجع الطلب المحلى أن يؤجلا إلى حد كبير انهيار العملة على غرار ما حدث في أغسطس 2018، ولكن مع تراكم المخاطر السياسية، فإن ذلك سيؤجل الأمر فحسب ولن يمنعه."
وأشارت إلى أن التدهور المالى ليس مشكلة يمكن حلها على المدى القصير.
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