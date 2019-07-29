أربعة قتلى في هجوم مسلح على مهرجان أمريكي للطبخ – فيديو

أعلنت السلطات الأمريكية، فجر اليوم الاثنين مقتل أربعة أشخاص، وجرح 15 آخرين في إطلاق نار، وقع مساء أمس الأحد، خلال مهرجان للطبخ في غيلروي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأكدت الشرطة الأمريكية مقتل ثلاثة أشخاص، إضافة إلى مطلق النار، الذي قُتل في وقت لاحق، حسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

ورجحت الشرطة المحلية، في تصريحات صحفية وجود شريك ثان لمطلق النار، وأن البحث عنه لايزال جاريا، وأشار إلى أن شهود عيان قالوا إن المشتبه فيه رجل أبيض، يبدو في الثلاثينات من عمره، وكان يرتدي زيا عسكريا.

وحذرت شرطة غيلروي من أن “موقع الجريمة لايزال نشطا” في مكان مهرجان الثوم على بعد نحو 48 كيلومترا جنوب شرق مدينة سان خوسيه.

Advertisements

و كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة، صباح اليوم الاثنين، أن قوات الأمن “تعمل في موقع إطلاق النار في غيلروي بكاليفورنيا”.

وظهر في لقطات بثتها شبكة التلفزيون “أن بي سي نيوز” مشاركون في “مهرجان الثوم في غيلروي” وهم يجرون هربا، في حين تسمع أعيرة نارية في المكان، وهذا التجمع هو واحد من أهم مهرجانات الطبخ في البلاد.

ونقلت الشبكة شهادة “جوليسا كونتريراس”، التي ذكرت أنها شاهدت رجلا في الثلاثين من العمر يطلق النار من بندقية، وقالت: “كان يطلق النار في كل الاتجاهات؛ لم يستهدف شخصا محددا، كان يطلق النار من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين”، مشيرة إلى أنه “كان مستعدا لما يفعله على ما يبدو”.

ويعرض مهرجان “جيلروي غارليك”، الذي تأسس عام 1979، مواد غذائية، ومشروبات، وعروض فنية حية، ومنافسات في مجال الطهي. ويقول المنظمون إن المهرجان يستضيفه متطوعون، ويصفونه بأنه أكبر معرض غذائي صيفي في العالم.