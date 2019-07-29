المنتخب الوطني رابعا في كأس إفريقيا لكرة السلة للاعبين المحليين

أنهى المنتخب الوطني المحلي لكرة السلة، كأس الأمم الإفريقية للاعبين المحليين التي جرت أطوارها في مالي، البطولة في المركز الرابع.

وانهزم محليو كرة السلة في لقاء الترتيب ضد المنتخب الأنغولي بحصة 88 مقابل 71، ليحتل الأنغولييون الرتبة الثالثة، تاركين المركز الرابع للمغرب.

وكان المنتخب الوطني أنهى دور المجموعات في الرتبة الثانية بالمجموعة الثالثة، ثم هزم منتخب غينيا في دور الثمن بنتيجة 86 مقابل 52، وأخرج في ربع النهائي المنتخب المالي مستضيف الدورة بالفوز عليه بحصة 69 لقاء 61.

واصطدم المغرب في المربع الذهبي بالمنتخب الكيني، الذي حسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لصالحه، بعد تفوقه 96 مقابل 66، علما أن لقب النسخة الأولى من هذه البطولة عاد لمنتخب الكونغو الديمقراطية بفوزه على كينيا في النهائي بحصة 82 مقابل 61.