تاعرابت يسجل لبنفيكا أمام ميلان ويتوج بجائزة الأفضل في المباراة

تألق الدولي المغربي عاد تاعرابت، المحترف في صفوف بنفيكا البرتغالي، أمس الأحد، خلال المواجهة التي جمعت فريقه بنادي أس ميلان الإيطالي، ضمن مباريات الكأس الدولية للأبطال.

وقاد تاعرابت “النسور” إلى الفوز بمباراتهم الثالثة على التوالي في البطولة الودية، بإحرازه هدف المواجهة الوحيد في شباك ‘الروسونيري”.

وسيطر التعادل السلبي على مجريات اللقاء الذي احتضنه ملعب جيليت في مدينة فوكسبورو بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن ظهر اللاعب المغربي في الدقيقة 70، محرزا هدف الفوز لبنفيكا، علما أن تاعرابت توجت بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وبصم صاحب 30 عاما على مستوى جيد خلال الفترة التحضيرية لفريقه، مما يتيح إمكانية الإعتماد عليه من طرف مدرب النادي برونو لاغي، في المباريات الرسمية لبطل البرتغال خلال منافسات الموسم القادم.