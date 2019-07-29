طقس بداية الأسبوع.. أجواء حارة مع سحب منخفضة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الإثنين، أن يظل الطقس حارا بكل من الجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد.

وسيتشكل ضباب محلي وسحب منخفضة فوق بعض السواحل والسهول الشمالية والوسطى وذلك خلال الصباح والليل.

وسيلاحظ ظهور سحب أخرى منخفضة وكثيفة والتي يحتمل أن تكون مرفوقة بأمطار جد خفيفة فوق وسط البلاد وكذا فوق شمال الأقاليم الجنوبية عند الصباح والليل.

وستكون الأجواء عموما مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي ربوع المملكة.

وستهب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

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وستكون الرياح قوية نوعا ما وشمالية بالأقاليم الجنوبية ويالسواحل الوسطى، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من الجنوب بالجنوب الشرقي للبلاد ومن الشمال بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا مابين 21 و 26 درجة بالمنطقة الشرقية، شرق الواجهة المتوسطية وبالسفوح الجنوبية-الشرقية، وما بين 27 و 32 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد، وستكون مابين 15 و 20 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 25 و 30 درجة جوار السواحل وبمرتفعات الأطلس وما بين 37 و 42 درجة بجنوب المنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية وجنوب البلاد، وما بين 42 و 45 درجة بأقصى جنوب-شرق المملكة، وستكون ما بين 31 و 36 درجة بباقي الأرجاء الأخرى.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالمتوسط، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائج إلى قوي الهيجان ما بين الصويرة وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.