القدس - بواسطة محمد عز العرب - عقد حزب التجمع الوطني الديمقراطي ظهر اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيا في مقر الحزب في مدينة الناصرة، استعرض من خلاله حيثيات قرار اللجنة المركزية في الحزب خوض انتخابات الكنيست ضمن القائمة المشتركة. لمشاهدة البث المباشر على "فيسبوك" اضغط

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كانت هذه تفاصيل خبر مباشر: مؤتمر صحافي للتجمع عقب قراره خوض انتخابات الكنيست ضمن المشتركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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