المحامي هاني حاج يحيى يسحب ترشيحه لرئاسة بلدية الطيبة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سحب المحامي هاني نجيب حاج يحي، ترشيحه لرئاسة بلدية الطيبة والتي ستجرى بتاريخ 26.11.2019، والتي يتنافس بها أيضا الرئيس الحالي المحامي شعاع منصور.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"عرب 48" أن مرشح التحالف الطيباوي المحامي هاني نجيب حاج يحيى لرئاسة بلدية الطيبة للانتخابات القريبة، سحب ترشيحه من اللجنة السياسية.

ووفقا للمصدر، فإن سحب الترشيح لرئاسة البلدية قدم، مساء الأحد، إلى اللجنة السياسية في عائلة حاج يحيى.

ولم يفسر المصدر أسباب سحب الترشيح من قبل المرشح حاج يحيى، حيث من المتوقع إصدار بيان بهذا الشأن يوضح أسباب ودوافع سحب الترشيح والخطوات المستقبلية للتحالف الطيباوي.

وكان المحامي هاني نجيب حاج يحيى أعلن ترشيحه لرئاسة البلدية قبل عدة أشهر، في المنافسة القريبة لانتخابات رئاسة بلدية الطيبة، قبالة رئيس البلدية الحالي المحامي شعاع منصور.

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وقال المحامي هاني نجيب حاج يحيى، في حينه إنه خلال عمله الجماهيري ومسيرته المهنية، سنحت له الفرصة للعمل بمؤسسات جماهيرية ومجالس محلية وبلديات مختلفة. مؤكدا أنه خاض تجربة وكان شاهدا على مهمات لجزء من البلديات التي استطاعت من خلالها إحداث نهضة حقيقية ونقل بلداتها نقلة نوعية.

وأضاف: "كانت الطيبة دائما بالبال حيث أن واجبي وانتمائي لهذا البلد المعطاء دفعني أن أطرح ترشيحي وأعرض على أهل بلدي مشروعا متكاملا للنهوض بالطيبة لضمان مستقبل الأجيال الصاعدة".

وأوضح في حديث سابق لـ"عرب 48" أن "الطرح العائلي هو الطرح الفئوي الذي يسعى لتفضيل مجموعة على حساب مجموعة أخرى. نحن رفعنا راية الطيبة منذ البداية حين اخترنا اسم تحالفنا ونشرنا خطابنا وشعاراتنا. الطيبة هي عائلتي وكل أهلها هم أخوتي. لن أقبل بنهج الصفقات الانتخابية وتوزيع موارد الطيبة وكأنها غنائم بل سنكرس نهجا جديدا مبنيا على تكافؤ الفرص".