مدرب ليفربول: سنبذل قصارى جهدنا أمام مانشستر سيتي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أن فريقه سيبذل قصارى جهده عندما يواجه نظيره مانشستر سيتي، الأحد القادم، على لقب الدرع الخيرية.

وتلقى الريدز هزيمة ثقيلة أمام نابولي بثلاثية نظيفة، ضمن تحضيرات الأول قبل انطلاق الموسم الجديد.

وذكر كلوب في تصريحات أبرزتها صحيفة "ليفربول إيكو": "للمرة الأولى منذ نهائي دوري أبطال أوروبا، سيكون لدينا 99% من اللاعبين، فقط ساديو ماني هو الغائب عنا، إنه وضع جديد، لكننا نفتقد لستة لاعبين، أمر غريب، لقد اعتدنا على فقدان لاعبين خلال المرحلة التحضيرية، وهذا يحدث من وقت لآخر".

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وأضاف "لقد أعددنا الجميع بقدر الإمكان، علينا أن نقاتل مع بداية الموسم بكل ما نملك، والأمر الجيد هو أن الخصوم إذا أرادو تحليل فريقنا الاَن، فسيعتقدون أن الأمر سهلاً، لكننا سنكون حيوانًا مختلفًا الأسبوع المقبل".

ويستعد ليفربول للسفر ومواجهة ليون الفرنسي، في جنيف السويسرية، يوم الأربعاء المقبل، قبل مواجهة السيتي يوم الأحد.

وتابع كلوب "شاكيري ونابي كيتا تدربوا حصة واحدة، هم ليسوا هنا معنا في إدنبرة، لكنهم سيأتون غدًا، نأمل أن يتمكنوا من المشاركة لبعض الدقائق في مباراة الأربعاء، لدينا خمسة من أصل ستة لاعبين سيعودون للتدريبات وهو عدد جيد".