أسعار الذهب تستقر مع ترقب اجتماع البنك المركزي الأميركي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفعت أسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية، لتستقر اليوم الإثنين، بعدما تكبدت خسائر بداية الأسبوع الماضي متأثرة بضغط قوة الدولار وبيانات اقتصادية أميركية قوية.

ويأتي استقرار أسعار الذهب قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المقرر عقده في وقت لاحق هذا الأسبوع، والذي ستراقبه الأسواق بحثا عن أي مؤشرات على التيسير النقدي في أكبر اقتصاد في العالم.

وبحلول الساعة 08:13 لم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية ليستقر عند 1417.72 دولار للأوقية (الأونصة). واستقر سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة أيضا عند 1419.30 دولار للأوقية.

ومن المتوقع أن يخفض المركزي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي بما لا يقل عن 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي 30 و31 تموز/ يوليو. وسيبحث المستثمرون أيضا عن مؤشرات على تخفيضات إضافية محتملة في المستقبل.

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من ناحية أخرى، تنتقل محادثات التجارة الأميركية الصينية إلى شنغهاي هذا الأسبوع، حيث يلتقي مفاوضو البلدين لإجراء أول محادثات مباشرة وجه لوجه منذ الهدنة التي توصل إليها الجانبان في قمة مجموعة العشرين. وتشير التوقعات إلى احتمالات ضئيلة لحدوث انفراجة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2.