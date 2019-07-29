غاريث بيل غاضب من قرار ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعرب النجم الويلزي، غاريث بيل، عن غضبه من قرار فريقه ريال مدريد الإسباني تجاه عرض جيانجسو سونينغ الصيني.

وكان بيل على مقربة من الانضمام للفريق الصيني، بعقد يمتد حتى 3 سنوات مقبلة، وراتب أسبوعي يصل إلى مليون جنيه إسترليني، بعد خروجه من حسابات زين الدين زيدان المدير الفني لمدريد.

وخرجت تقارير صحفية خلال الساعات القليلة الماضية، تؤكد أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، ألغى فكرة رحيل بيل المحتملة إلى الجانب الصيني.

وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن غاريث بيل غاضب من قرار النادي الأبيض، موضحة أن بيريز أبلغ النادي الصيني بأن اللاعب لا يمكن أن يرحل في صفقة مجانية.

يشار إلى أن زيدان أعلن صراحة خروج بيل من حساباته، بعدما صرح قائلا "سيكون من الأفضل للجميع إذا غادر غاريث بيل صفوف ريال مدريد في أسرع وقت ممكن".