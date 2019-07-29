الارشيف / اخبار العالم

لمن أهدى السيد نصرالله خاتمه في آخر مقابلة له؟ (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

أعلن مدير المركز الدولي للإعلام والدراسات في لبنان، رفيق نصرالله أن الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله منح خاتمه له.

 

 

وعبر صفحته على فيسبوك كتب "شرفني سماحة السيد حسن نصرالله بمنحي خاتمه الذي كان يضعه بيده وهو يحمل خارطة فلسطين خلال المقابلة الاخيرة، وهذا افضل واجمل الاوسمة التي تلقيتها بعد هذا العمر."

 

Advertisements

 

وأضاف:" لن يخرج من اصبعي حتى مماتي... كم شعرت بالعزة والكبرياء ."

 

 

ExtImage-4037941-195488336.jpg
ExtImage-6961913-1574058880.jpg

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لمن أهدى السيد نصرالله خاتمه في آخر مقابلة له؟ (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا