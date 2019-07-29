لمن أهدى السيد نصرالله خاتمه في آخر مقابلة له؟ (صور)

أعلن مدير المركز الدولي للإعلام والدراسات في لبنان، رفيق نصرالله أن الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله منح خاتمه له.

وعبر صفحته على فيسبوك كتب "شرفني سماحة السيد حسن نصرالله بمنحي خاتمه الذي كان يضعه بيده وهو يحمل خارطة فلسطين خلال المقابلة الاخيرة، وهذا افضل واجمل الاوسمة التي تلقيتها بعد هذا العمر."

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وأضاف:" لن يخرج من اصبعي حتى مماتي... كم شعرت بالعزة والكبرياء ."