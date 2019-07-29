- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلن مدير المركز الدولي للإعلام والدراسات في لبنان، رفيق نصرالله أن الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله منح خاتمه له.
وعبر صفحته على فيسبوك كتب "شرفني سماحة السيد حسن نصرالله بمنحي خاتمه الذي كان يضعه بيده وهو يحمل خارطة فلسطين خلال المقابلة الاخيرة، وهذا افضل واجمل الاوسمة التي تلقيتها بعد هذا العمر."
وأضاف:" لن يخرج من اصبعي حتى مماتي... كم شعرت بالعزة والكبرياء ."
كانت هذه تفاصيل خبر لمن أهدى السيد نصرالله خاتمه في آخر مقابلة له؟ (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.