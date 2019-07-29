قرار من فيس بوك وإنستغرام بشأن رغد صدام حسين

أقدمت شركتا فيس بوك وإنستغرام على وقف حساب رغد صدام حسين ابنة رئيس النظام السابق. وكتبت رغد صدام على حسابها في "تويتر"، "إلى أصحاب الخبرة والمحبين.. أقدمت إدارة إنستغرام وفيس بوك على حذف الصفحات الرسمية لها". وتابعت "نرجوا مِمن يستطيع المساعدة باستعادتها التواصل مشكورًا".



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