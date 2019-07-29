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طالبت رئاسة مجلس النواب المفوضية العليا لحقوق الانسان بتزويده التقارير والوثائق الرسمية التي استند عليها عضو مجلس المفوضين انس اكرم العزاوي عبر تصريحه الذي اكد فيه وجود الآلاف من حالات الاختفاء القسري خلال العامين والنصف الأخيرين.
ونقل البيان عن الكعبي قوله، أن "التصريح كان له ردود افعال سلبية في الشارع العراقي والمحيطين الإقليمي والدولي سيما وكونه صادر من شخص مسؤول في مؤسسة رسمية تعنى بحقوق الانسان"، داعيا المفوضية، لـ "تزويده بالوثائق ليتسنى له عرضها أمام مجلس النواب ولجانه النيابية المعنية لاتخاذ ما يلزم ومحاسبة المقصرين في حادة ثبوت صحة الادعاءات المذكورة من عدمهــا".
وتابع، أنهكذا هالات "تشكل انتهاكا خطيرا في ظل نظامنا الديمقراطي"، مطالبا المفوضية بـ "تزويده ايضا بالتقارير السنوية المنصوص عليها في البند ثامنا من المادة ٤ من قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم ٥٣ لسنة ٢٠٠٨ " المعدل عن السنوات المذكورة".
وفي ادناه نسخة من الوثيقة:
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان يطالب حقوق الانسان بوثائق تثبت صحة 'ادعاءات' وجود حالات اختفاء قسري..وثيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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