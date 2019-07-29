ايران: استراتيجية جديدة لرفع صادرات الكهرباء للعراق

واوضح علي أسدي في تصريح له اليوم الاثنين، نشرته وكالة فارس الايرانية للأنباء، أن شركة كهرباء المنطقة الغربية تعتبر ممرا تصديريا لتوريد الطاقة للعراق.

ولفت الى أن ومع زيادة طاقة التوليد وتطوير شبكة خطوط النقل، تتاح مضاعفة الطاقة التصديرية البالغة 600 ميغاواط.

