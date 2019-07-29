ايران: استراتيجية جديدة لرفع صادرات الكهرباء للعراق

أعلن مدير شركة كهرباء المنطقة الغربية التابعة لشركة "توانير" لتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء(حكومية)، عن استراتيجية جديدة لرفع صادرات الكهرباء للعراق.
واوضح علي أسدي في تصريح له اليوم الاثنين، نشرته وكالة فارس الايرانية للأنباء، أن شركة كهرباء المنطقة الغربية تعتبر ممرا تصديريا لتوريد الطاقة للعراق.
ولفت الى أن ومع زيادة طاقة التوليد وتطوير شبكة خطوط النقل، تتاح مضاعفة الطاقة التصديرية البالغة 600 ميغاواط.
ولفت الى أن ومع زيادة طاقة التوليد وتطوير شبكة خطوط النقل، تتاح مضاعفة الطاقة التصديرية البالغة 600 ميغاواط.
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