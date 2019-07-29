قائد امني كردي يعلن إخلاء 400 قرية في كردستان

أعلن قائد حرس الحدود بإقليم كردستان شيركو زنكنة، إخلاء نحو 400 قرية بالإقليم، بسبب نشاطات منظمة "بي كا كا" في المناطق الحدودية مع تركيا.
ونقلت وكالة الاناضول التركية عن زنكنة قوله ان "سكان العديد من القرى التابعة لإقليم كردستان في شمال العراق بالمناطق الحدودية مع تركيا، اضطروا إلى مغادرة مناطقهم وترك ممتلكاتهم من أجل سلامتهم؛ بسبب أنشطة وتحركات بي كا كا في تلك المناطق".
وأضاف "بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمنطقة والقرى الحدودية بإقليم كردستان في شمال العراق، تم إخلاء 400 قرية حتى الآن"، مشيرا الى ان "عمليات النزوح مازالت مستمرة من تلك القرى".
ولفت زنكنة إلى أن "أضرارا بملايين الدولارات تلحق سنويًا بالمزارعين الذين يعيشون في المناطق الحدودية، بسبب تواجد بي كا كا في مناطقهم".
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