باريس تشرع بإنشاء اقسام علمية ناطقة بالفرنسية في مدرستين متميزتين ببغداد

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن وكيل وزارة التربية للشؤون الفنية علي مسعد الابراهيمي التقى بوفد السفارة الفرنسية متمثلا بالمستشار الثقافي لديها وملحق التعاون في السفارة الفرنسية لدى العراق سلوى ناكوزي".وأضافت انه "تم الاتفاق على قيام السفارة الفرنسية بتنفيذ برنامج تدريب كافة مدرسي اللغة الفرنسية، وكذلك الشروع بإنشاء اقسام علمية ناطقة باللغة الفرنسية في مدرستين متميزتين بحسب مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجانب العراقي المتمثل بوزير التربية وكالةً قصي السهيل والسفير الفرنسي في العراق برونو اوبير".

وأوضحت الوزارة أنه "تمت موافقة الطرفان على ترشيح 10 مدرسي للغة الفرنسية واختيار نصفهم تمهيدا لتدريبهم في فرنسا بعد خوضهم اختبار داخل المعهد الثقافي الفرنسي، علاوة على ذلك جرى الحديث بإعادة فتح المدرسة العراقية في باريس".



واشار بيان الوزارة الى ان "اللقاء ضم كل من مفتش عام الوزارة ومدير عام العلاقات الثقافية ومدير التبادل الثقافي، بالإضافة الى مدير المدرسة العراقية في باريس ومدير العلاقات العامة والإعلام في الوزارة".