أقرت ولاية ماساتشوستش الأميركية، أمس الأحد، قانونا يمنع زواج الأطفال المبكر بعدما كان مسموحا به في السابق وذلك من خلال تصويت مجلس الشيوخ عليه.
وعمت الفرحة والبهجة في البرلمان بعد قبول القانون وتمريره من قبل مجلس الشيوخ في الولاية.
وبدورها أشارت منظمة "هيومان رايتس ووتش" أن 1200 طفل تزوجوا في ولاية ماساتشوستش بين عامي 2000- 2016، وكانت غالبية هذه الزيجات تجمع قاصرات مع رجال بالغين.
وأوضحت أن هذه الزيجات تعرض القاصرات لخطر الإضرار بصحتهن وإعاقة التحاقهن بالتعليم، فضلا عن مشكلات الفقر والعنف المنزلي.
ويسمح القانون المحلي في 48 ولاية أميركية بـ"زواج الأطفال" في ظل ظروف معينة، وكان القانون مثلا في ماساتشوستس يسمح بزواج الأطفال دون سن 18 عاما، بموافقة الوالدين، وبإقرار قضائي.
ويمنع القانون الجديد في الولاية الأميركية الزواج تحت سن 18 عاما، ولا يقبل أي استثناءات كانت.
كانت هذه تفاصيل خبر ممنوع زواج الأطفال المبكر بعد اليوم و'من دون استثناء'! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.