الصين "لن تتسامح" مع العنف في هونغ كونغ

أعلنت الصين، الإثنين، أنها لن تتسامح مع الاحتجاجات العنيفة التي انتشرت في منطقة هونج كونج خلال الفترة الأخيرة.

وأكد مكتب شؤون هونج كونج وماكاو، التابع لمجلس الدولة الصيني، في مؤتمر صحفي نادر ببكين، دعمه حكومة هونج كونج وشرطتها في مواجهة الاحتجاجات.

وقال المتحدث باسم المكتب يانج جوانج إن بكين لا تزال ملتزمة بنظام "دولة واحدة ونظامان" الذي كفلته للمستعمرة البريطانية السابقة منذ عودتها عام 1997.

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وأضاف "أن ما يحدث في هونج كونج مؤخرا تجاوز إلى حد بعيد نطاق التظاهر السلمي، وتسبب في تقويض ازدهارها واستقرارها".

ولفت إلى أنه "لن يسمح أي مجتمع متحضر على الإطلاق بحدوث أعمال عنف".

وتابع: "إننا ندعو عامة الناس في هونج كونج إلى أن يكونوا على دراية بالطبيعة الخطرة للوضع الحالي والإدانة المشتركة للأعمال الإجرامية التي ترتكبها العناصر المتطرفة ومنعهم من التسبب في متاعب لهونج كونج".

والأحد، أطلقت شرطة هونج كونج الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين بوسط المدينة.

وتشهد هونج كونج التي تعد مركزا ماليا دوليا أزمة سياسية للأسبوع الثامن، باعثها مشروع قانون أثار حالة من الجدل ورأى فيه معارضون انتقاصا من المزايا التي تتمتع بها المدينة إداريا.