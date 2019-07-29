بريطانيا ترفض بشدة مقايضة إيران على الناقلة

طالب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الإثنين، مجددا، إيران بالإفراج الفوري عن ناقلة النفط "ستينا إمبيرو" المحتجزة التي ترفع علم المملكة المتحدة، رافضًا بشدة فكرة المقايضة على الناقلة التي احتجزتها بلاده قبل أسابيع.

وأكد راب، في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية، أنه يتعين على طهران الالتزام بالقانون الدولي، مشيرا إلى أن هناك مبادرة مهمة لدعم الأمن البحري في الخليج يقودها الاتحاد الأوروبي وتدعمها أمريكا.

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وأعرب عن رفض بلاده فكرة أنها قد تفرج عن ناقلة إيرانية مقابل الإفراج عن السفينة "ستينا إمبيرو"، قائلا: "لا يتعلق الأمر بنوع من المقايضة. يتعلق الأمر بالالتزام بالقانون الدولي وقواعد النظام القانوني الدولي وهذا ما سنصر عليه".

وتطالب بريطانيا، إيران بالإفراج الفوري عن ناقلة النفط "ستينا إمبيرو" التي اختطفتها مليشيات الحرس الثوري الإيراني، الأسبوع الماضي، لدى عبورها مضيق هرمز.

وتزايد التوتر بشكل كبير في المنطقة بعد استهداف إيران عددا من السفن وناقلات النفط؛ ما دفع واشنطن للإعداد لضربة عسكرية ضد أهداف إيرانية، غير أن الرئيس دونالد ترامب ألغاها في اللحظات الأخيرة.

اعتادت إيران وأذرعها الإرهابية المنتشرة بالمنطقة استهداف السفن التجارية، لا سيما ناقلات النفط؛ الأمر الذي تكرر في أكثر من حادث خلال الأشهر القليلة الماضية.