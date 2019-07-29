السودان: “حميدتي” في القاهرة قبل التوقيع على الاتفاق السياسي

الخرطوم - القاهرة - وكالات - الخليج 365

توجه نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، صباح اليوم الإثنين، إلي جمهورية مصر العربية، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية (سونا).

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد هنأ، في وقت سابق من الشهر الجاري، السودان على توقيع الاتفاق السياسي، مؤكدا مساندة مصر لإرادة وخيارات الشعب السوداني في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة، وذلك خلال استقباله الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر، رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية.

وأعرب الرئيس السيسي عن استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في السودان لتجاوز هذه المرحلة، بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني.

وأكد الرئيس السيسي استعداد مصر لمواصلة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة، في ضوء الروابط التاريخية الوثيقة والعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين حكومةً وشعباً، وشدد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان باعتباره هدفاً استراتيجياً وامتداداً للأمن القومي المصري.