الان تتابع إيران: الحوار مع أمريكا ممكن إذا كان سيؤدي إلى نتائج ملموسة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 10:39 ص, 29 يوليو 2019 م التعليقات: 0 تشترط جدول أعمال مححددًا جنيف - وكالات - الخليج 365 قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الاثنين، إن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة ممكنة إذا استندت إلى جدول أعمال يمكن أن يؤدي إلى نتائج ملموسة، لكن واشنطن لا تسعى للحوار.

وأضاف موسوي، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة (برس تي في) على الهواء مباشرة: “يمكن إجراء الحوار والتفاوض عندما يكون لدينا جدول أعمال محدد، وعندما يمكننا الخروج منه بنتائج ملموسة وعملية”.

وتابع “لا يسعون للمحادثات. لا يسعون للحوار”.

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