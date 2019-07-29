الان تتابع لندن لطهران: لن يكون هناك تبادل ناقلات… أفرجوا عن السفينة البريطانية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 10:31 ص, 29 يوليو 2019 م التعليقات: 0 يجب على إيران احترام القانون الدولي لندن- الخليج 365: طالب وزير الخارجية البريطاني اليوم الاثنين الحكومة الايرانية بالافراج عن السفينة البريطانية المتحجزة في مضيق هرمز. وقال خلال تصريحات: نطالب بالإفراج عن السفينة التي ترفع العلم البريطاني ولن يكون هناك تبادل لناقلات وقال انه يجب على إيران احترام القانون الدولي.

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