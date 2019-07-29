رئيس البرلمان التركي: غولن الإرهابية تهدد كافة البلدان التي تنشط فيها

لفت رئيس ​البرلمان التركي​ مصطفى شنطوب إلى أن "منظمة غولن الإرهابية لا تشكل تهديدا ل​تركيا​ فحسب، بل تعتبر تهديدا لكافة البلدان التي تنشط فيها"، موضحاً أن "منظمة غولن تقوم من خلال غطاء التعليم والمساعدات الإنسانية، بالتغلغل في مفاصل الدول التي تنشط فيها، وتنتشر في مؤسساتها كمرض ​السرطان​".

وأشار إلى أن "هذه المنظمة تستهدف بالدرجة الأولى ​الدولة​ التركية، وكذلك الدول الصديقة ل​أنقرة​، من بينها ​منغوليا​"، مؤكداً أن "وقف المعارف التركي مستعد لإدارة كافة مدارس غولن، وتقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب الذين يدرسون في تلك ​المدارس​".