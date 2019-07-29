لفت رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب إلى أن "منظمة غولن الإرهابية لا تشكل تهديدا لتركيا فحسب، بل تعتبر تهديدا لكافة البلدان التي تنشط فيها"، موضحاً أن "منظمة غولن تقوم من خلال غطاء التعليم والمساعدات الإنسانية، بالتغلغل في مفاصل الدول التي تنشط فيها، وتنتشر في مؤسساتها كمرض السرطان".
وأشار إلى أن "هذه المنظمة تستهدف بالدرجة الأولى الدولة التركية، وكذلك الدول الصديقة لأنقرة، من بينها منغوليا"، مؤكداً أن "وقف المعارف التركي مستعد لإدارة كافة مدارس غولن، وتقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب الذين يدرسون في تلك المدارس".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البرلمان التركي: غولن الإرهابية تهدد كافة البلدان التي تنشط فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.