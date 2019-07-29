دفاع كوريا الجنوبية تنفي اتخاذها قرارا بإرسال وحدة بحرية للمشاركة بحماية مضيق هرمز

أوضحت ​وزارة الدفاع​ ب​كوريا الجنوبية​ أنها لم تتخذ أي قرار فيما يتعلق بإرسال وحدة بحرية من قواتها إلى ​مضيق هرمز​، مشيرةً إلى أن "​الحكومة​ تنظر في طرق مختلفة لحماية ​السفن​ الكورية الجنوبية في مضيق هرمز".

وكانت صحيفة "مايكيونغ" الكورية الجنوبية قد ذكرت نقلا عن مسؤول حكومي كبير قوله إن "كوريا الجنوبية تعتزم الانضمام إلى قوة بحرية تقودها ​الولايات المتحدة​ في ​الشرق الأوسط​ بوحدة بحرية تضم مدمرة للمساعدة في حماية ناقلات ​النفط​ خلال عبورها مضيق هرمز"، موضحا "أننا سنرسل وحدة تشيونغاي لمكافحة القرصنة والتي تعمل في ​المياه​ الواقعة قبالة ​الصومال​ ربما مع طائرات هليكوبتر".

ونقلت صحيفة مايكيونغ إِشارة إلى أنّ حدة التوتر تزايدت بين ​إيران​ والولايات المتحدة منذ انسحاب ​واشنطن​ من ​الاتفاق النووي الإيراني​ العام الماضي وإعادة فرضها ​عقوبات​ على ​طهران​.

وأدى تعرض ناقلات نفط لهجمات في مضيق هرمز قبالة ساحل إيران في الأشهر الأخيرة إلى تدهور العلاقات بشكل أكبر مما دفع المسؤولين الأميركيين إلى دعوة الحلفاء إلى الإنضمام إلى مهمة مزمعة لحماية ​الأمن​ البحري.