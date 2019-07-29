كلية الصيدلة تعلن عن مواعيد وشروط مباراة الدخول للسنة الثالثة للعام الجامعي 2019 – 2020

أعلنت كلية الصيدلة في ​الجامعة اللبنانية​ عن "قبول طلبات الترشيح إلى ​السنة​ المنهجية الثالثة للعام الجامعي 2019 – 2020 للطلاب الذين أنهوا السنة المنهجية الثانية – صيدلة والمقبولين في السنة الثالثة من خارج الجامعة اللبنانية، اعتبارًا من نهار الثلاثاء 3 أيلول 2019 ولغاية الثلاثاء 17 أيلول 2019 من التاسعة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر ونهار الجمعة حتى 12 ظهرًا"، مشيرةً إلى أنه "تُعلن أسماء المقبولين بعد دراسة الملفات، على أن تُجرى الامتحانات يومي الأربعاء والخميس في 25 و 26 أيلول 2019".

وفي بيان لها، لفتت الكلية إلى أن "المستندات المطلوبة للطلاب الوافدين من الجامعة اللبنانية هي إفادة نجاح سنة أولى علوم طبيعية مصدقة من الفرع الوافد منه على أن يكون معدّل النجاح 12/20، نسخة عن البكالوريا القسم الثاني أو ما يعادلها رسميّا مصدقة، صورة عن الهوية مصحوبة بالهوية أو إخراج قيد إفرادي لا يقل عن 4 أشهر، صورتان شمسيتان مصدقتان من المختار، طابع أميري بقيمة ألف ليرة لبنانية، رسم الاشتراك في مباراة الدخول، المستندات المطلوبة للطلاب الوافدين من خارج الجامعة اللبنانية هي إفادة نجاح من الجامعة القادم منها مصدقة، نسخة عن البكالوريا القسم الثاني أو ما يعادلها رسميّا مصدقة، صورة عن الهوية مصحوبة بالهوية أو إخراج قيد إفرادي لا يقل عن 4 أشهر، صورتان شمسيتان مصدقتان من المختار، طابع أميري بقيمة ألف ليرة لبنانية ورسم الاشتراك في مباراة الدخول".