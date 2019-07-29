طعمة هنأ القبيات بفوزها بلقب أجمل بلدة لبنانية

هنأ النائب السابق نضال طعمة، في بيان، القبيات بفوزها بلقب أجمل بلدة لبنانية، وقال: "قلوب العكاريين، كل العكاريين، فرحت بفوز بلدة القبيات العزيزة في المسابقة التي نظمتها "لوريان لو جور" عن أفضل بلدة لبنانية للعام 2019، كما فرحت القلوب عينها لفوز عكار العتيقة بالمسابقة عينها قبلا. وهذا ما يعكس حضور عكار كمثال ينبغي أن يعمم لتكريس هوية لبنان الرسالة".
وأضاف: "إننا في عكار لا نعي ازدواجية الانتماء، وندرك ثقافة العيش الواحد بعفويتنا لا بقرارنا، بسلوكنا لا بشعاراتنا، وهذا ما انعكس بالتصويت لقرانا، وبلور هويتنا الواحدة، وسنبقى دوما نعتز ونفتخر بهذه الهوية".
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