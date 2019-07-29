لجنة "روَّاد من لبنان" كرمت رئيس الجامعة اللبنانيَّة الأميركيَّة

كرمت المؤسسة اللبنانية للإعلام لجنة "رواد من لبنان"، رئيس "​الجامعة اللبنانية​ -الأميركية" ​جوزيف جبرا​، في دارته في حرم الجامعة. وتلا رئيس لجنة "روَّاد من لبنان" ميشال كعدي رسالة تهنئة من ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ للدكتور جوزيف جبرا. وفي كلمة له رأى جبران ان "تكريمي اليوم يمنحني فرحا وسرورا لأنه تكريم للجامعة ككل التي تستحق التقدير، هو تكريم للإداريين والأساتذة وعلى وجه الخصوص ​الطلاب​، أشكركم من أعماق قلبي، حضوركم فخر لي وللجامعة".

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