ريفي: لاجتماع طارئ في المختارة لمواجهة الحرب على جنبلاط

شدد الوزير السابق ​اللواء​ ​اشرف ريفي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على ضرورة "عقد اجتماع طارئ في ​المختارة​ لمواجهة الحرب على النائب السابق ​وليد جنبلاط​ بحضور رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ورئيس حزب ​القوات​ ​سمير جعجع​ والمكونات التي رفضت التسوية، فالجميع مستهدفون. ​ماهر الأسد​ يدير المعركة بالتنسيق والتكامل مع "​حزب الله​". عندما التقى الجميع في البريستول عام 2005 لم يكن الظرف أقل خطورة من اليوم".

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