مستشارة باسيل: السياحة السياسية مهمة وتخلق مشاريع يمكن العمل عليها لاحقا

أشارت مستشارة وزير الخارجية المشرفة على برنامج ​​السياحة​​ السياسية باسكال دحروج إلى أنه "تم استضافة 33 طالبا من ​لبنان​ والخارج وهم من أصول لبنانية للقيام بسياحة سياسية للتعرف على ​الحياة​ السياسية في لبنان"، مشيرةً إلى أنه "تم تشكيل مجموعات من ​​الطلاب​​ وتشكلت حلقات حوار من أجل الخروج بأفكار أو مشاريع يمكن العمل عليها لاحقا".

وفي حديث إذاعي، أشارت دحروج إلى أن "السياحة السياسية في لبنان مهمة جدًّا والطلاب اليوم هم في ​قصر العدل​ ولديهم اليوم نهار قضائي بامتياز ولقاء مع وزير العدل ​ألبير سرحان​"، موضحةً ان "الطلاب الذين أتوا من الخارج لم يتكلفوا بأي شيء إلا ببطاقة الطائرة و​وزارة الخارجية​ تكلفت بما تبقى".