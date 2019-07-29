مستشارة باسيل: السياحة السياسية مهمة وتخلق مشاريع يمكن العمل عليها لاحقا

أشارت مستشارة وزير الخارجية المشرفة على برنامج السياحة السياسية باسكال دحروج إلى أنه "تم استضافة 33 طالبا من لبنان والخارج وهم من أصول لبنانية للقيام بسياحة سياسية للتعرف على الحياة السياسية في لبنان"، مشيرةً إلى أنه "تم تشكيل مجموعات من الطلاب وتشكلت حلقات حوار من أجل الخروج بأفكار أو مشاريع يمكن العمل عليها لاحقا".
وفي حديث إذاعي، أشارت دحروج إلى أن "السياحة السياسية في لبنان مهمة جدًّا والطلاب اليوم هم في قصر العدل ولديهم اليوم نهار قضائي بامتياز ولقاء مع وزير العدل ألبير سرحان"، موضحةً ان "الطلاب الذين أتوا من الخارج لم يتكلفوا بأي شيء إلا ببطاقة الطائرة ووزارة الخارجية تكلفت بما تبقى".
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