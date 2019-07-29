بلدية الشوير - عين السنديانة احتفلت بعيد الجيش

احتفلت بلدية الشوير - عين السنديانة بعيد الجيش، برعاية قائد الجيش ​العماد جوزيف عون​ ممثلا ب​اللواء​ الياس شامية.

وتمنى اللواء الياس شامية ممثلا قائد الجيش العماد جوزيف عون للبلدة المزيد من التقدم والازدهار"، مؤكدا "وعد ​القيادة​ بأن الجيش لن يبخل على الوطن لا بدمه ولا بتعبه".

من جهته، حيا رئيس ​البلدية​ ​حبيب مجاعص​ "قائد الجيش ال​لبنان​ي وابطال الشرف والتضحية والوفاء"، قائلا "ليس هناك اغلى من جيشنا البطل لنكرمه في عيده وهو من صان كرامتنا ووطننا وحدودنا وسيج بالأحمر كل شبر من ارض لبنان"، مشيرا الى ان "احتفالنا اليوم هو تأكيد على الروابط الوثيقة بين ​ضهور الشوير​ و مؤسسة الجيش".

ولفت إلى أن "من هذه البلدة الأبية، التي لطالما تميزت بالمواقف الوطنية الباسلة نحيي جهودكم لدحر ​الإرهاب​ واحياء ثقافة الوحدة الجامعة، وان لضهور الشوير حصة الاسد في ​المؤسسة العسكرية​ بوجود ابناء نفتخر بعطاءاتهم و بتفانيهم في سبيل الوطن".