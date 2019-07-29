روكز: ما تنجزه الصين مهم جدا لها وللانسانية جمعاء

زار النائب العميد ​شامل روكز​ مركز الدراسات والابحاث الاستراتيجية في ​الصين​، وجال على عدد من الشركات الي تهتم بالتكنولوجيا العالية. وتم البحث في سبل استفادة ​لبنان​ من الخبرات الصينية التي تعتبر من الأكثر تقدما في ​العالم​ اليوم.

وفي تصريح له ابدى روكز اعجابه بما وصلت اليه الصين في فترة قصيرة، منوها بإنتاجية المؤسسات التي زارها والتي تعمل في مجالات ​الطاقة​ والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، معتبرا أن "ما تنجزه الصين مهم جدا لها وللإنسانية جمعاء".