روكز: ما تنجزه الصين مهم جدا لها وللانسانية جمعاء

زار النائب العميد شامل روكز مركز الدراسات والابحاث الاستراتيجية في الصين، وجال على عدد من الشركات الي تهتم بالتكنولوجيا العالية. وتم البحث في سبل استفادة لبنان من الخبرات الصينية التي تعتبر من الأكثر تقدما في العالم اليوم.
وفي تصريح له ابدى روكز اعجابه بما وصلت اليه الصين في فترة قصيرة، منوها بإنتاجية المؤسسات التي زارها والتي تعمل في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، معتبرا أن "ما تنجزه الصين مهم جدا لها وللإنسانية جمعاء".
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