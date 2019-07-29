السعودي حيا الجيش بعيده: المس به هو مس بالشعب

حيا رئيس بلدية صيدا المهندس ​محمد السعودي​ في بيان "​الجيش اللبناني​، لمناسبة عيده في الاول من آب، بقيادة ​العماد جوزاف عون​، وأركان الجيش وعديده وبخاصة أرواح ​شهداء الجيش​ والجرحى الذين بذلوا الدماء رخيصة ليبقى الوطن سيدا حرا مستقلا لجميع أبنائه."

واعتبر السعودي أن "الجيش ركيزة أساسية من ركائز هذا الوطن، وأن المس به هو مس ب​الشعب اللبناني​ بكافة مكوناته، ما يدفعنا لدعوة الجميع من أجل الإلتفاف حول هذه ​المؤسسة العسكرية​ التي تعمل لحماية وصون الوطن من الأخطار بالتعاون مع كافة المؤسسات الأمنية والأجهزة الرسمية".