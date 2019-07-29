السعودي حيا الجيش بعيده: المس به هو مس بالشعب

حيا رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي في بيان "الجيش اللبناني، لمناسبة عيده في الاول من آب، بقيادة العماد جوزاف عون، وأركان الجيش وعديده وبخاصة أرواح شهداء الجيش والجرحى الذين بذلوا الدماء رخيصة ليبقى الوطن سيدا حرا مستقلا لجميع أبنائه."
واعتبر السعودي أن "الجيش ركيزة أساسية من ركائز هذا الوطن، وأن المس به هو مس بالشعب اللبناني بكافة مكوناته، ما يدفعنا لدعوة الجميع من أجل الإلتفاف حول هذه المؤسسة العسكرية التي تعمل لحماية وصون الوطن من الأخطار بالتعاون مع كافة المؤسسات الأمنية والأجهزة الرسمية".
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