وزير خارجية بريطانيا: يجب الإفراج عن ناقلة نفطنا ولن يكون هناك تبادل للناقلات

أكد وزير الخارجية البريطاني الجديد دومينيك راب أنه "يجب الإفراج عن ناقلة ​النفط​ البريطانية التي تحتجزها ​طهران​"، مشددا على أنه لن يكون هناك تبادل للناقلات"، مشيراً إلى أن "المبادرة البريطانية لإنشاء تحالف أوروبي لحماية الملاحة في ​مضيق هرمز​، تحظى بدعم أميركي".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن قبل أسبوعين عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية مما شكل تصعيدا مباشرا مع لندن التي تحتجز بدورها منذ عدة أيام ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق كانت متوجه إلى سوريا.

من جهته اكد مدير الملاحة البحرية في إقليم هرمزغان بأن ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبرو" وصلت إلى ميناء بندر عباس لبدء دراسة أسباب وأبعاد اصطدامها بسفينة صيد ايرانية في مضيق هرمز.