النشرة: اجتماع في الكاثوليكي للإعلام للتباحث بقضية "مشروع ليلى"

علمت "النشرة" أن إجتماعاً يعقد منذ الساعة 11:00 في ​المركز الكاثوليكي للإعلام​ لجميع الأعضاء، بحضور رئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام المطران ​بولس مطر​ وراعي أبرشية جبيل المارونية ​المطران ميشال عون​ ورئيس المركز الأب ​عبدو أبو كسم​، للتباحث في القضية التي أثارت الرأي العام، والمتعلقة بحفلة فرقة "مشروع ليلى" في جبيل.

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