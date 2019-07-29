شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر قطر:تميم وأردوغان يخططان لتقسيم ليبيا للاستيلاء على أكبر بئر غاز بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت قناة مباشر قطر الضوء على تدخلات نظام الحمدين فى الشأن الليبى، مؤكدة أن قطر تصنع وتمول الإرهاب فى مختلف دول العالم، لافتة إلى أنها تبحث عن بيئة مناسبة لنشر مخططها الخبيث.

وأشارت مباشر قطر فى تقرير لها، إلى أن كل منطقة لها علاقة بالإرهاب، وكل ميليشيات التطرف في ليبيا ستكون بالتأكيد مدعومة من تميم بن حمد أمير قطر ورجب طيب أردوغان رئيس تركيا، ونقلت على لسان خالد الترجمان، رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي، إن قطر وتركيا تلعبان دورا مزعجا للغاية في كل الدول التي تعاني من الإرهاب، وإن نظامي الحمدين وأردوغان وصل بهما الأمر إلى التدخل المباشر في محاولة تقسيم ليبيا منذ عام 2011.

ولفت التقرير إلى أن تصريحات رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي تؤكدها المطامع القطرية والتركية في ثروات ليبيا من الغاز والنفط، حيث إن تقسيم ليبيا هو الوسيلة الوحيدة لنجاح مطامعهما، موضحا أن قطر تستهدف الاستيلاء على أكبر آبار الغاز في المنطقة، والذي يوجد في منطقة جفارة الليبية، إذ تؤكد الدراسات والاستكشافات أن هذه الآبار تكفي قارة أوروبا لمدة 30 سنة من إمدادات الغاز.