شكرا لقرائتكم خبر عن قانون المحال العامة.. حظر تقديم الشيشة بالمقاهى والكافيهات بدون ترخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحظر قانون المحال العامة الجديد الذى أقره مجلس النواب نهائيا فى نهاية دور الانعقاد الرابع خلال شهر يوليو الجارى، تقديم الشيشة فى الكافيهات والمقاهى والمطاعم بدون ترخيص، وحدد رسم للحصول علي ترخيص بتقديم الشيشة، وذلك كالتالي: تنص المادة (22) من قانون المحال العامة علي أنه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات، أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة)، وغيرها من أدوات التدخين، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

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