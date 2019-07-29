شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية المصرى يطالب بتكريم منتخب شباب اليد بعد حصوله على البرونزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصرى، بالتهنئة لمنتخب الشباب لكرة اليد لحصوله على الميدالية البرونزية في بطولة العالم وتحقيق المركز الثالث بإسبانيا.

وأشاد "حسب الله " فى بيان له، بالأداء رفيع المستوى لنجوم مصر من هذا الشباب الواعد الذى رفع اسم وعلم مصر عالميا ولكل أعضاء المنتخب بقيادة جهازه الفني الوطني، مطالبا الحكومة والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بتكريم هذا المنتخب وتقديم جميع أوجه الدعم له.

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واعتبر رئيس حزب الحريه ، أن ماحققه هذا الفريق جاء تأكيدا على أن الدولة المصرية ولادة وشباب مصر قادر على المنافسة و التحدي .

كان قد هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، منتخب الشباب لكرة اليد لحصوله علي الميدالية البرونزية في بطولة العالم في إسبانيا"، مشيدا بالأداء الرفيع لكافة أعضاء المنتخب بقيادة جهاز فني وطني، وليجسدوا نموذجاً لقوة عزيمة هذا الجيل من شباب الوطن وقدرته علي تحقيق الإنجازات.