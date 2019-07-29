شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمرات الشباب تعيد العلاقات المصرية الإفريقية إلى سابق عهدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد الله المغازى أستاذ القانون، أن من أهم عوامل نجاح مؤتمر الشباب فى مصر هو انفتاحه على الوطن العربى والمحيط الإفريقيى، لافتا إلى أن مؤتمر الشباب حرص فى هذه المرة أن يتواصل مع الدفعة الأولى من الشباب الإفريقي ونظم لهم رحلة فى قناة السويس واستضافهم الفريق مهاب مميش.

و أضاف المغازى: مصر تحاول أن تصنع جسرا ثقافيا مع الشباب الأفارقة فى محاولة لإعادة العصر الذهبى للعلاقات المصرية الإفريقية لافتا إلى أن مصر كانت تنفتح على الشباب الإفريقي من خلال الأزهر فقط أما الآن فهناك تواصل مباشر وحقيقى مع القارة السمراء.

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وأكد أستاذ القانون، أن مصر تبذل جهودا مضنية للوصول إلى علاقات متميزة مع العمق الإفريقي وهو أمر يحسب للدبلوماسية المصرية حاليا لافتا إلى أن القيادة السياسية وضعت على عاتقها منذ اليوم الأول إعادة العلاقات المصرية الإفريقية إلى سابق عهدها.