محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر كيلو السمك البوري، جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق العبور مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 49 و55 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 55 و65 جنيها.
واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 31 و34 جنيها، كما استقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.
وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و150 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 و190 جنيها.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع البوري والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.