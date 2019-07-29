روحاني: انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي السبب في توترات الخليج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد أن تواجد القوات الأجنبية السبب الرئيس وراء التوتر في منطقة الخليج، ووصف، خلال استقباله وزير خارجية سلطنة عمان، الأحد، احتجاز البحرية البريطانية لناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق، بـ"إجراء غير قانوني ولم يعد بأي نفع لهم وسيتضررون بالتأكيد"- وفقا لسسي. إن إن.

وأرجع الرئيس الإيراني، في تصريحاته الصحفية، سبب التوترات الحادثة في منطقة الخليج إلى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع بلاده.

وأضاف روحاني، حسبما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية، شبه الرسمية أن "إيران ستقف أمام أي مخالفة وأي تجاوز للضوابط، بما يعرّض أمن الملاحة البحرية في منطقة الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان للخطر".

وخلال استقباله وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، في طهران، الأحد، أشار الرئيس الإيراني إلى أن "إيران وسلطنة عمان اتخذتا على الدوام خطوات إيجابية إلى جانب بعضهما بعضا لحل وتسوية قضايا ومشاكل المنطقة"، وقال، إن طهران "ترغب في تطوير العلاقات والتعاون مع سلطنة عمان في مختلف المستويات وفي سياق المصالح المتبادلة للشعبين"، على حد وصفه.

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وأضح حسن روحاني، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء فارس، أن "إيران وعمان تتوليان المسؤولية الرئيسية لتوفير الأمن في منطقة مضيق هرمز"، لافتًا إلى أن "إيران تسعى على الدوام ليكون بحر عمان والخليج الفارسي ومضيق هرمز، مسارا آمنا ومطمئنا للملاحة البحرية الدولية الحرة".

وأكد الرئيس روحاني أن "تواجد القوات الأجنبية لا يدعم أمن المنطقة، بل يعد أيضا السبب الأساسي للتوتر فيها"، بحسب وكالة فارس.

كما أكد أيضا أن إيران "لم، ولن تكون في أي مرحلة بادئة بالتوتر مع الآخرين"، وقال إن "الأحداث غير المحبذة، وتوترات اليوم في المنطقة تعود في جذورها إلى خروج أحادي الجانب من الاتفاق النووي والأوهام الخاوية لحكومتها"، حسبما نقلت الوكالة.

جاءت تصريحات الرئيس الإيراني، بعد ساعات من وصول سفينة حربية بريطانية إلى الخليج للمشاركة في تأمين ناقلات النفط البريطانية التي تعبر مضيق هرمز، على خلفية احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية قبل أسابيع.

وتشهد منطقة الخليج توترات كبيرة منذ شهور، بدأت بهجمات تستهدف ناقلات نفط تعبر الخليج، واحتجاز ناقلات نفط من قبل السلطات الإيرانية.