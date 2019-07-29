بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

قال السعيد رخا، رئيس حي الضواحي ببورسعيد، اليوم الاثنين، إنه أصدر توجيهاته للإدارات المعنية بالحي ببدء تلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء الواقعة داخل نطاق الحي.

وأشار "رخا"، في تصريحات صحفية، إلي أنه وجه باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإعلان المواطنين بتقديم الطلبات الخاصة بتقنين بعض أوضاع مخالفات البناء، وذلك طبقا لأحكام القانون الجديد رقم "17" لسنة 2019، الخاص بهذا الشأن ولائحته التنفيذية.

وأوضح رئيس الحي أنه سيجري تشكيل لجنة فنية لدراسة هذه الطلبات، بالتنسيق مع نقابه المهندسين بالمحافظة، للبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، لافتا إلى أن اللجنة تختص بدراسة وفحص الملفات، والتأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح فيها، وإجراء المعاينة الميدانية للمخالفة على الطبيعة، للتأكد من استيفائها لشروط التصالح واستيفاء المستندات المطلوبة.