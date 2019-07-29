أسعار الدولار تنخفض في بنكين وتصعد في آخر مع بداية تعاملات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
تراجع سعر صرف الدولار في بنكي البركة ومصرف أبو ظبي الإسلامي، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، بينما صعد سعر الدولار في بنك قناة السويس، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، فيما استقر السعر في 7 بنوك أخري.
وارتفع سعر الدولار في بنك قناة السويس، قرشا واحدا، إلى 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.
ووتراجع سعر العملة الأمريكية في بنك البركة، قرشا واحدا، إلى 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.
وانخفض سعر شراء الدولار، قرشا واحدا، في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 16.56 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 16.66 جنيه.
واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولارفي البنك العربي الأفريقي عند 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.
واستقر سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي عند 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.
وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنك الإسكندرية عند 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولارفي بنكي التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول عند 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.
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